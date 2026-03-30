Двое полицейских получили ранения при стрельбе в Дагестане

В Дагестане в селе Нижний Дженгутай произошла потасовка между несколькими местными жителями, в результате которой двое полицейских получили ранения. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС.

Инцидент произошел примерно в 20:30. Правоохранители остановились, увидев конфликт, чтобы его остановить. В настоящий момент задержан 31-летний житель села. Пострадавшие полицейские госпитализированы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

