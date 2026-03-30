Прокуратура начала проверку после нападения подростков на инвалида на Урале

В Каменске-Уральском прокуратура начала проверку после публикации СМИ о противоправных действиях подростков в отношении мужчины с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщили в региональном ведомстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительной информации, инцидент произошел днем 30 марта на бульваре Парижской коммуны. Несколько подростков преследовали мужчину, который передвигался с помощью трости и сильно хромал. Школьники бросали под ноги потерпевшему пиротехнические изделия. В надзорном ведомстве устанавливают личности несовершеннолетних и все обстоятельства произошедшего.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— добавили в региональной прокуратуре.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи провели осмотр места происшествия. В настоящий момент допрашиваются свидетели, выясняются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Полина Бабинцева