«Агрокомплекс Ткачева» получил 13 млрд рублей чистого убытка в 2025 году

«Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», принадлежащий бывшему главе Минсельхоза и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву, зафиксировал чистый убыток в 13,124 млрд руб. в 2025 году против прибыли в 6,7 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Основными причинами убытков стали рост процентных расходов по кредитам на фоне повышения ключевой ставки Центробанка в 2025 году, а также падение урожайности из-за неблагоприятной погоды, указано в пояснениях к отчету.

Выручка агрохолдинга сократилась на 7,8% до 85,559 млрд руб. При этом себестоимость возросла на 6,1% до 65,8 млрд руб. В итоге валовая прибыль снизилась в 1,6 раза до 19,744 млрд руб., а операционная прибыль — в 3,4 раза до 5 млрд руб.

Коммерческие издержки компании увеличились на 6% до 10,5 млрд руб., административные — на 16,2% до 4,218 млрд руб.

Кредиторская задолженность холдинга за год уменьшилась с 14,972 млрд до 11,7 млрд руб., а дебиторская выросла с 22,45 млрд до 23,662 млрд руб.

Агрокомплекс проходит реорганизацию путем присоединения трех компаний — «КристаллАгро 2», «Темижбекского зернового предприятия» и «Агрофирмы Камышеватской», которые после процедуры прекратят существование. Кредиторы не выдвигали досрочных требований по погашению долгов.

