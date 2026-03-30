Главные новости за 30 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Высшая квалификационная коллегия судей РФ 6 апреля рассмотрит заявление заместителя председателя Воронежского областного суда Евгения Кучинского о сложении полномочий. По данным Генпрокуратуры, имея не предусмотренные законом доходы, господин Кучинский якобы использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве и области.

Из резервного фонда правительства РФ направят 306,2 млн руб. на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Белгородской области. Деньги пойдут на выплату компенсаций в связи с полной или частичной потерей имущества первой необходимости.

Прокурор в ходе прений предложил назначить обвиняемому во взятках бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову 19 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Второго подсудимого Дмитрия Шубина прокурор предложил отправить в колонию общего режима на 9 лет со штрафом в 388,5 млн руб.

Мукомольный завод выставлен на продажу в Липецкой области за 270 млн руб. Судя по картам, речь о единственном сельхозпредприятии в данной местности — ООО «Лебедянское», которое через ряд юрлиц связано с бизнесом бывшего министра сельского хозяйства РФ. Мощность переработки — до 150 т зерна в сутки.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому появится федеральное казенное предприятие (ФКП) «Российская биологическая промышленная компания». В состав новой структуры включат ряд фармацевтических компаний, в том числе из регионов Черноземья. В список попала и биофабрика из Орловской области.

В Тамбовской области квалифицированные медики, получившие образование за счет государства и отработавшие в бюджетных учреждениях, все чаще переходят в частные клиники с более высокой зарплатой. Такие случаи пока не носят массового характера, но «требуют внимания». Беспокойство об этом выразил глава региона Евгений Первышов, предложив частным клиникам распределять «социальную нагрузку».

Анна Швечикова