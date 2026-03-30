Ставрополье лидирует в СКФО по количеству безналичных платежей

Ставропольский край стал лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по развитию безналичных расчетов, превысив плановый показатель на 4,9 балла и достигнув комплексного индикатора 78,5% в 2025 году. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своем Telegram-канале.

Согласно информации Банка России, за девять месяцев 2025 года жители Ставропольского края получили около 7,7 млн банковских карт — в среднем по три на человека. Второй год подряд регион занимает первое место в округе по количеству покупок с оплатой биометрией. С помощью данной технологии совершено свыше 2,1 млн транзакций. В сравнении с 2024 годом этот параметр увеличился в шесть раз.

Планируется, что в 2026 году довести комплексный показатель до 80,8%.

