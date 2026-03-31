Ожидаемое охлаждение

Выдача ипотечных кредитов в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности вернулась к стабильным результатам. После рекордного декабря 2025-го, когда кредиты оформлялись в спешке, чтобы успеть до вступления в силу новых правил по выдаче семейной ипотеки, в феврале спрос сократился в 2,5–3 раза. Первый квартал, как отмечают девелоперы, прошел «неровно», однако такая динамика была ожидаемой. Увеличения спроса застройщики не ждут и полагают, что, если в экономике не произойдет никаких потрясений, то объем продаж сохранится на уровне первого полугодия 2025-го.

Регресс по выдаче ипотеки наблюдается в большинстве российских регионах. В Северо-Западном федеральном округе в феврале жители оформили 7,5 тыс. кредитов на покупку жилья (-17% к январю) на сумму 30,8 млрд руб., в Петербурге — 2,9 тыс. (-30%) на 14,4 млрд руб.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В феврале 2026 года жители России оформили 68,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 290,2 млрд рублей, следует из отчета, опубликованного на сайте Банка России. По количеству это на 19% меньше, чем в январе, и на 59% — чем в декабре, по объему — на 32% и 64% соответственно.

Декабрь 2025-го и январь 2026-го стали рекордными по оформлению займов на приобретение квадратных метров. Ажиотаж был вызван заявленными изменениями в условиях семейной ипотеки: с 1 февраля на одну семью можно взять только один кредит по сниженной ставке, при этом супруги обязаны быть созаемщиками по договору. Раньше и муж, и жена могли по отдельности приобрести жилье по семейной программе.

Февраль текущего года, впрочем, превзошел результаты за февраль 2025-го, когда на спрос влияла стабильно высокая ключевая ставка, которую Центробанк держал на уровне 21%.

Регресс по выдаче ипотеки наблюдается в большинстве российских регионов. В Северо-Западном федеральном округе в феврале жители оформили 7,5 тыс. кредитов на покупку жилья (–17% к январю) на сумму 30,8 млрд рублей, в Петербурге — 2,9 тыс. (–30%) на 14,4 млрд рублей.

В Республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской и Новгородской областях, напротив, было выдано больше ипотечных кредитов, чем месяцем ранее. Как отмечали эксперты, «неплохие результаты прошлого месяца» могут быть связаны с тем, что часть январских сделок из-за ажиотажа и процесса оформления документов «перешла» в статистику февраля.

При этом, как говорят эксперты, стоимость квадратного метра продолжает расти. По данным «СберИндекса», средняя стоимость «квадрата» в феврале по России составила 186,4 тыс. рублей в новостройках и 122,8 тыс. рублей — во «вторичке». В Петербурге — 265,3 тыс. и 221,5 тыс. рублей соответственно. По данным сервиса, начиная с октября прошлого года стоимость только растет.

Как отмечает начальник отдела маркетинга «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Ольга Ульянова, такая динамика продолжается на фоне роста себестоимости строительства. «За первый квартал средняя цена на рынке увеличилась примерно на 3,7–4%»,— говорит госпожа Ульянова.

Структура спроса в феврале-марте, по словам директора по продажам Fizika Development Полины Стрих, существенно изменилась. В декабре-январе, когда кредиты по семейной программе выдавались без дополнительных ограничений, доля сделок с привлечением ипотеки по проектам компании достигала 51%. В феврале-марте она сократилась до 26%. При этом число договоров купли-продажи на условиях рассрочки выросло с 40% до 53%, приводит данные Полина Стрих.

«Очевидно, что на рынок повлияли новые условия выдачи семейной ипотеки. Доля ипотечных кредитов в структуре спроса ожидаемо снижается по сравнению с последними месяцами.— добавляет вице-президент по продажам и сервису группы RBI Дмитрий Фалкин.— В преддверии изменений в семейной ипотеке она достигала 65–68%. Сегодня, в зависимости от конкретного сегмента и девелопера, она составляет 35–60%».

Для стимулирования продаж застройщики запускают и возобновляют собственные программы — на рынке появляется больше программ рассрочек. «Показатели первого квартала текущего года снизились примерно на 30% относительно аналогичного периода 2025 года. В ответ на ситуацию застройщики предлагают схемы рассрочек, которые позволяют покупателям зафиксировать цену и спокойно продать имеющиеся активы, либо переждать 1,5–2 года и перейти на ипотеку — по прогнозам ЦБ, ее ставка может составить 11% уже к 2028 году. Доля сделок в рассрочку в общем объеме продаж вновь выросла и достигла 45–55%»,— комментирует Ольга Ульянова.

Семейная ипотека остается главным инструментом покупки жилья, считает коммерческий директор ГК «Полис» Яна Вирченко. В феврале 80% сделок компании было заключено с привлечением ипотеки, из которых на семейную приходится 73%. Это меньше, чем в январе, когда на нее приходилось 86%, однако, как отмечает госпожа Вирченко, семейная ипотека удержала почти три четверти сделок.

«Качественно картина такая: провал в феврале был, восстановление в марте тоже есть. Снижение ключевой ставки — важный сигнал, хотя ипотечные ставки реагируют с лагом в полтора-два месяца. Резкого роста сделок в ближайшее время не жду: покупатель осторожен, смотрит на доходы и долговую нагрузку. Но отложенный спрос накоплен, и при дальнейшем снижении ставки он начнет реализовываться — скорее всего, во втором полугодии»,— прогнозирует коммерческий директор ЖК «Охтинские высоты» Виталий Голубев.

По мнению Дмитрия Фалкина, если не будет изменений экономической ситуации или правил выдачи ипотечных кредитов по льготным программам, то объем продаж в ближайшие месяцы будет соответствовать темпам первой половины 2025 года, когда ежемесячно реализовывалось около 100 тыс. кв. м на первичном рынке. «Во втором полугодии 2025 года, для сравнения, продавалось около 150 тыс. кв. м ежемесячно, в декабре — около 200 тыс.»,— заключает господин Фалкин.

Надежда Ярмула