Налоговая не возьмет за старое

сНалогоплательщик может не гасить долги, если ФНС пропустила срок их взыскания. В обзоре практики Верховного суда приведен пример спора о просроченной задолженности по транспортному налогу. При этом фискальное ведомство не успело передать решение приставам в течение трех лет. Налогоплательщик, добиваясь списания, получил отказ в трех судебных инстанциях. Но судебная коллегия по административным делам Верховного суда встала на его сторону. По закону, задолженность считается безнадежной, если суд признает налоговую потерявшей «возможность для взыскания денежных средств».

Однако нередко налоговики получали платежи, пользуясь нерасторопностью должников и формируя претензии уже после срока давности, говорит партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов:

«Обращение исходило не от налогового органа, а от физического лица, требующего признать задолженность безнадежной к взысканию. Ранее налоговый орган успел подать заявление, но не направил судебный приказ приставам в течение трех лет со дня его выдачи — именно такой срок установлен для взыскания с физических лиц. Такие ситуации иногда возникают из-за ошибок сотрудников, несмотря на общую дисциплину работы, а учитывая большое количество взысканий, человеческий фактор в отдельных случаях неизбежен».

В январе 2023-го был введен Единый налоговый счет, и случаи доначислений стали массовыми, при этом явно просроченные кейсы почти десятилетней давности сотрудникам ФНС приходилось обрабатывать вручную. В последнее время такая практика стала крайне редкой, а после напоминания Верховного суда сойдет на нет, считает управляющий партнер «Альянс Партнерc Групп» Александр Усов:

«Ранее по транспортному налогу было много доначислений — люди получали суммы по 15-50 тыс. рублей. С введением Единого налогового счета (ЕНС) данные начали системно обрабатываться, и налогоплательщикам стали приходить "письма счастья". Сейчас таких случаев становится все меньше: списки с управлений уменьшаются, и сверки проводятся выборочно. Раньше недоимку по налогу нужно было передавать судебным приставам и выносить решение. Сейчас решение формируется и сразу списывается с личного счета — если средства есть, деньги уходят автоматически».

В обзоре высшей судебной инстанции сказано «судебный приказ нельзя держать без предъявления бесконечно долго». Собеседники “Ъ FM” среди налоговых юристов уточняют — главным итогом обозначенной позиции является то, что налоговая служба не может принести судебным приставам старые, давно просроченные документы и на их основании и потребовать взыскать с человека деньги.

Станислав Крючков