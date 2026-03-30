Количество поврежденных при атаке БПЛА квартир в Краснодаре выросло до 13

В Прикубанском внутригородском округе Краснодара завершилось обследование многоэтажек после падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах. Всего пострадали 13 квартир и одно коммерческое помещение. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Сотрудники службы спасения демонтировали опасные конструкции и убрали осколки стекол. Где необходимо, специалисты затянули выбитые окна пленкой. В квартире, пострадавшей больше всего, затянули балкон.

«Жителям пострадавших квартир будет оказана помощь в их восстановлении», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Ъ-Кубань» писал, что в результате падения беспилотника в Прикубанском округе Краснодара пострадали три человека — один взрослый и двое детей. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

