Главные новости за 30 марта. Кавказ

В 2026 году правительство Ставропольского края планирует реализацию 32 инвестиционных проектов в санаторно-курортной отрасли с общим объемом вложений порядка 39,8 млрд руб.

Обрушившиеся на Дагестан в ночь на 28 марта 2026 года сильные ливни не нарушили работу отелей в Махачкале и Каспийске. Никто из туристов не пострадал.

В 2025 году Ставропольский край завершил год с ростом валового регионального продукта (ВРП) на 4,3% до уровня свыше 1,7 трлн руб., что оказалось выше среднероссийского показателя на 2,1 процентного пункта.

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о назначении Магомеда Валихова заместителем министра здравоохранения республики.

По итогам двух лет в Ставропольском крае ранняя неонатальная смертность снизилась в 2,5 раза. В прошлом году специалисты зафиксировали уменьшение случаев аспирационных синдромов, гипоксии и асфиксии при рождении, а также респираторного дистресс-синдрома.