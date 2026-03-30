Главные новости за 30 марта. Сочи

Министерство транспорта России включило Сочи в число наиболее востребованных направлений для авиаперелетов в предстоящем летнем сезоне. В топ также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Сочинский национальный парк и Кавказский государственный природный заповедник вошли в десятку наиболее посещаемых особо охраняемых природных территорий федерального значения по итогам зимнего сезона. В общей сложности за зимние месяцы заповедные территории страны посетили более 3,5 млн человек.

Совокупная выручка сельскохозяйственной отрасли Сочи к 2035 году может достигнуть 15 млрд руб., увеличившись почти в 39,5 раза по сравнению с уровнем 2025 года. При условии государственной поддержки сочинские производители смогут занять до 40% российского сегмента продукции, которая традиционно импортируется.

Двое жителей Сочи и один приезжий стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве для «воровского общака», расследование которого ведется в Краснодарском крае. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ России совместно с региональным управлением и следственными подразделениями ОМВД по Армавиру.

Сочи и Геленджик заняли лидирующие позиции среди российских курортов по количеству бронирований жилья на предстоящий летний сезон. В число наиболее востребованных направлений также вошли Зеленоградск Калининградской области, Севастополь, Ялта, Евпатория, Судак, Светлогорск, Анапа и Лазаревское.