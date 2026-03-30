Главные новости за 30 марта. Ростов-на-Дону и область

В результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Таганрог один мирный житель погиб, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести; в городе зафиксированы десятки поврежденных объектов жилой, социальной и промышленной инфраструктуры.

В Ростовской области объяснили причины продолжения работы отопительных систем при относительно теплой погоде. По словам чиновников, завершение отопительного сезона регулируется федеральным законодательством.

В Аксайском районе опровергли появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении торговли на территории бывшего рынка «Атлант».

В Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением обратился Росприроднадзор. Ведомство намерено взыскать с ООО «Экострой-Дон» свыше 367 млн руб. за ущерб, причиненный почвам.

В Ростове-на-Дону качество питьевой воды соответствует санитарным требованиям. «Водоканал» отметил, что качественная вода доходит до многоквартирных домов, однако проблемы могут возникать в внутридомовых сетях.