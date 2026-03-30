На Урале завершили расследование дела об арсенале оружия, изъятого в колонии

Свердловская полиция завершила расследование уголовного дела об обнаружении арсенала оружия в колонии №47 в Каменске-Уральском. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, схрон был найден работниками пенитенциарного учреждения в кабине тягача с полуприцепом-рефрижератором Peterbilt, прибывшего в колонию для загрузки продукции деревообработки. Среди изъятого: автомат Калашникова АК-74 с глушителем и 90 патронами, взрыватель гранаты УЗРГМ, боевая граната РГН, 500 г пороха, девять ножей, охолощенный пистолет Макарова, 19 патронов светозвукового действия, магазин к автомату, семь радиостанций, четыре тактические каски, четыре рюкзака, балаклава, бронежилет, кастет, два сотовых телефона и аксессуары.

«Подозреваемый гражданин Чапалов зарегистрирован в Оренбургской области. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение транспорта, однако в места лишения свободы тогда он не угодил по причине примирения сторон. Свою вину за перевозку и хранение оружия мужчина признал частично, от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался. До судебного заседания подозреваемый дальнобойщик содержится под стражей»,— отметил полковник Горелых, добавив, что водитель выполнял частные заказы по перевозке грузов.

«Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. За подобные противоправные деяния действующим законодательством нашей страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет»,— сказал Валерий Горелых.

В настоящее время обвинительное заключение, состоящее из пяти томов, направлено в прокуратуру для подписания. После этого материалы будут переданы в суд.

Полина Бабинцева