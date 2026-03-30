Главные новости за 30 марта. Новороссийск

В Геленджике угроза атаки беспилотниковдействовала всю ночь.

В деле экс-депутата ЗСК Михаила Ковалюка появилась вторая фигурантка — Румяна Тричева.

Численность безработных граждан увеличилась в Новороссийске в 2025 году.

На одного соискателя в Новороссийске приходится десять рабочих мест.

В 2026 году на развитие городского хозяйства Новороссийска выделили 1,3 млрд руб.

Из аварийного жилья в Новороссийске в срок до 2028 года переселят 177 человек. В планах мэрии — расселить четыре дома в 2026-2028 годах.

Заместитель главы Новороссийского внутригородского района Олег Скорняков погиб в зоне СВО.

Средняя стоимость ночи в отеле Абрау-Дюрсо составила почти 11 тыс. руб. В среднем туристы остаются на курорте на двое суток.