Главные новости за 30 марта. Новороссийск
В Геленджике угроза атаки беспилотниковдействовала всю ночь.
В деле экс-депутата ЗСК Михаила Ковалюка появилась вторая фигурантка — Румяна Тричева.
Численность безработных граждан увеличилась в Новороссийске в 2025 году.
На одного соискателя в Новороссийске приходится десять рабочих мест.
В 2026 году на развитие городского хозяйства Новороссийска выделили 1,3 млрд руб.
Из аварийного жилья в Новороссийске в срок до 2028 года переселят 177 человек. В планах мэрии — расселить четыре дома в 2026-2028 годах.
Заместитель главы Новороссийского внутригородского района Олег Скорняков погиб в зоне СВО.
Средняя стоимость ночи в отеле Абрау-Дюрсо составила почти 11 тыс. руб. В среднем туристы остаются на курорте на двое суток.