В Астрахани тушили крупный пожар у нового аквапарка в Ленинском районе

В Ленинском районе Астрахани тушили крупный пожар рядом с новым крытым аквапарком «Жемчужина Астрахани». Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области Фото: ГУ МЧС России по Астраханской области

В 17:48 поступило сообщение о возгорании газобойлерной рядом с аквапарком (площадь 50 кв. м) и прилегающего камыша (площадь 200 кв. м) на 3-м проезде Нефтяников, 9. На месте ЧП задействованы семь единиц техники и 25 человек личного состава.

Пострадавших нет. Детали уточняются.

Нина Шевченко