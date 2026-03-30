В Волгодонске намерены переоборудовать мусоропроводы в 64 МКД

Администрации Волгодонска до конца 2026 года поручено переоборудовать 64 многоквартирных дома с мусоропроводами под современные пластиковые евроконтейнеры. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Решение было принято после жалоб жителей на устаревшую систему сбора отходов. Горожане указывали, что более 90% многоквартирных домов до сих пор не имеют современных контейнеров, а технология вывоза мусора не менялась с 1970-х годов. Коммунальщики вынуждены вручную перемещать тяжелые стальные емкости.

Константин Соловьев