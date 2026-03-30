Таганрогский морпорт сократил чистую прибыль в 41 раз

Таганрогский морской торговый порт получил 9,9 млн руб. чистой прибыли в 2025 году, что почти в 41 раза меньше показателя предыдущего года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Доходы предприятия снизились на 7% до более 860 млн руб. При этом себестоимость увеличилась более чем на 25%. Дополнительные поступления акционерного общества в минувшем году сократились в 4,3 раза до 77,9 млн руб., а прочие затраты выросли на 31,2% до 181,9 млн руб.

Валовая прибыль компании составила 252,3 млн руб. против 435,4 млн руб. годом ранее. Прибыль от реализации снизилась в 3,7 раза до 80,8 млн руб.

Долги перед кредиторами уменьшились с 73,3 млн до 50,1 млн руб., а задолженность дебиторов увеличилась с 76,6 млн до 85,5 млн руб.

Константин Соловьев