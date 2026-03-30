«Росхимзащита» продает продает акции проектного бюро в Петербурге за 116,3 млн рублей

«Росхимзащита» продает акции «Центрального проектно-конструкторского и технологического бюро химического машиностроения» (ЦПКБХМ). Предприятие находится на Бумажной улице в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. На торги выставлено 1 592 обыкновенных акции по стартовой цене 116,3 млн рублей, говорится в документации аукциона.

Бюро было основано в 1956 году для разработки оборудования и решений для химической промышленности. Занималось инженерным проектированием и сопровождением промышленных объектов, а также созданием технологий и оборудования для химической отрасли – включая сорбенты и системы очистки. Бюро вошло в число активов корпорации «Росхимзащита» в период ее создания в первой половине 2010-х годов.

По данным портала РТ-Капитал, на конец февраля 2026 года на ЦПКБХМ работало 13 сотрудников.