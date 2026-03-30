В Липецке владельцу нарколаборатории дали 17 лет за производство 88 кг мефедрона

Липецкий областной суд признал 39-летнего жителя Красноярска Сергея Зарубина виновным в создании подпольной нарколаборатории и производстве наркотиков в особо крупном размере. По данным следствия, лаборатория произвела почти 88 кг мефедрона. За это мужчина приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Липецкой области 30 марта.

Следствие и суд установили, что в январе и феврале 2023 года осужденный вместе с соучастниками оборудовал лабораторию и производил наркотики в специально приобретенном домовладении в селе Бредихино Краснинского района Липецкой области. Когда подпольный цех обнаружили сотрудники областного УФСБ, мужчина и его напарник скрылись на территории Красноярского края, где вскоре Сергей Зарубин был задержан и предстал перед судом.

Приговор липецкого облсуда был вынесен по статье о незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе группы лиц, с использованием интернета (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное). В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью, отказавшись от дачи показаний. Также в судебной системе пояснили, что сейчас Сергей Зарубин отбывает наказание за иные преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные на территории Красноярского края. Итоговый срок определен ему с учетом неотбытого времени по приговору местного Березовского районного суда.

Ранее «Ъ-Черноземье» также писал, что в конце прошлого года было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 51-летней жительницы Белгородской области Оксаны Зубаревой о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, женщина координировала перевозку 8,7 т кокаина из Венесуэлы. Следующее заседание по этому делу назначено на 22 апреля.

Денис Данилов