В Дагестане открыли мобильные приемные для пострадавших от паводков

Прокуратура Дагестана открыла мобильные приемные в шести городах для оказания правовой помощи пострадавшим от паводков. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления регионом.

Временные пункты правового консультирования развернули в местах размещения граждан в Махачкале, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Дербенте, Хасавюрте и Хасавюртовском районе. Приемные обеспечивают быстрое реагирование на жалобы и предоставление юридической поддержки.

Обращения принимаются по телефону 8 (928) 514-05-00. По этому номеру, как отмечается, поступило свыше 200 звонков.

Константин Соловьев