Петербург стал лидером среди городов РФ по потреблению антидепрессантов

Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по уровню потребления антидепрессантов. В январе-феврале 2026 года в городе на одну тысячу жителей продавалось 56 упаковок соответствующих препаратов. В Москве этот показатель составил около 50 упаковок, сообщает RNC Pharma.

Всего по России за первые два месяца 2026 года было продано свыше 4,1 млн упаковок антидепрессантов на общую сумму более 3,6 млрд рублей. В денежном выражении рынок вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в натуральном – на 21%, отмечает издание Remedium.

По итогам 2025 года в петербургских аптеках реализовали 1,75 млн упаковок антидепрессантов – это на 29,7% больше, чем годом ранее. В январе 2026 года спрос продолжил расти: за месяц жители города приобрели 163,1 тысяч упаковок. Это на 39,2% превышает показатели января 2025 года.

Общий объем продаж антидепрессантов в Санкт-Петербурге за 2025 год достиг 1,91 млрд рублей. Уже в январе 2026 года расходы горожан на эти препараты составили 177,89 млн рублей – они увеличились на 40,4% в годовом выражении.

Согласно оценке DSM Group, по итогам 2025 года российские аптеки продали 22,3 млн упаковок антидепрессантов на сумму 20,5 млрд рублей. Это на 24% больше в количественном выражении и на 36% в денежном по сравнению с 2024 годом.