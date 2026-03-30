СК возбудил уголовное дело по факту насилия над школьницей в Ленобласти

В Ленинградской области следователи возбудили уголовные дела по статьям об истязании после сообщений в соцсетях о насилии над малолетней со стороны девушек-подростков. Накануне в интернете появилось видео, на котором жертве отрезают волосы и угрожают отрезать пальцы. Нападение произошло в одной из школ в поселке имени Свердлова.

Причины, обстоятельства и условия инцидента устанавливаются, рассказали в управлении Следственного комитета по Ленинградской области. Сообщается, что издевательства на видео снимали сами нападавшие.

Один из роликов якобы снимался в «Свердловском центре образования», пишет 47news. Замдиректора по безопасности учреждения Степан Коломейцев заявил, что родителей девушек-подростков, травивших малолетнюю девочку, вызвали в школу.

Предполагается, что буллинг пострадавшей происходит не только в школе, но и в одной из квартир. Мать одного из учеников рассказывала, что девушки часто ведут себя агрессивно по отношению к другим детям. Родители добавляют, что основной их жертвой стала девочка-сирота.