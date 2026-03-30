В Новороссийске продолжается ямочный ремонт дорог

Работы по ямочному ремонту дорожного полотна начались на улице Шоссейной и в районе 5-й бригады. Об этом сообщили в управлении дорог Новороссийска.

По данным управления, на выходных подрядчики завершили ямочный ремонт на улице Ленина в Цемдолине. На прошлой неделе работы по устранению просадок выполнили на улице Осоавиахима, также специалисты ликвидировали провал в дорожном полотне в районе перекрестков улиц Судостальская и Ревельская, Магистральная и Кутузовская.

С 30 марта, согласно плану, ямочный ремонт должен начаться в Абрау-Дюрсо. После этого работы будут проводиться в Раевской, Натухаевской и в Семигорье.

София Моисеенко