В Ленобласти мошенники распространяют фейки о введении ЧС в регионе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что мошенники через интернет распространяют недостоверную информацию о введении чрезвычайной ситуации в регионе. К сообщениям они прилагают фальшивые документы, где использованы реквизиты одного из постановлений областного правительства.

Оригинал нормативного акта опубликован и размещен в правовых базах, написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале.

По словам главы региона, оснований для введения ЧС в Ленинградской области нет.