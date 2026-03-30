Команда Нововоронежской АЭС поборется за золотые медали отраслевого чемпионата профмастерства AtomSkills-2026

В этом году НВ АЭС на чемпионате представят опытные эксперты и перспективная молодежь, уже успевшая заявить о себе на REASkills-2026

С 31 марта по 5 апреля в Екатеринбурге пройдет XI отраслевой чемпионат профессионального мастерства Госкорпорации «Росатом» AtomSkills-2026. Команда Нововоронежской АЭС поборется за победу в трех компетенциях.

В компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» честь предприятия будут защищать конкурсант Константин Земсков и эксперт Антон Лубенский. Оба специалиста представляют новую волну высококвалифицированных кадров атомной станции. В прошлом году ребята завоевали бронзу дивизионального чемпионата REASkills-2025, в этом — серебро REASkills-2026.

В сфере информационной безопасности у Нововоронежской АЭС тоже отличные специалисты. В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» в роли эксперта сборной дивизиона выступит Константин Сластухин, известный своими достижениями в чемпионатном движении. В прошлом году ему удалось завоевать золото самого престижного состязания профессионалов — международного чемпионата «Хайтек. Навыки будущего». Помимо Константина, в AtomSkills-2026 примет участие его молодой коллега Максим Голышев. Несмотря на то, что Максим трудится на НВ АЭС всего десять месяцев, он уже успел показать хороший результат на REASkills-2026. На отраслевом чемпионате он будет соревноваться в студенческой лиге.

Блок коммуникаций также представлен мощным тандемом. В компетенции «Управление коммуникациями» в качестве экспертов выступят Валентина Поварова и Анна Буракова. Участница Валентины из центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» является победителем REASkills-2026, а Анна в этом году наставляет студентку Воронежского государственного университета. Ранее она уже приводила своих студентов к золотым медалям чемпионата.

«Чемпионатное движение — это элемент системы подготовки кадров. В этом году наш коллектив на AtomSkills представляют не только опытные эксперты, признанные лидеры, но и талантливая молодежь, которая уже доказала свой потенциал на дивизиональном этапе. Уверен, что сплав опыта наставников и энергии молодости принесет Нововоронежской АЭС хороший результат», — подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом НВ АЭС Олег Уразов.

Всего в состав делегации Нововоронежской АЭС вошло десять человек. Координацией сборной дивизиона вновь занимается тимлидер Ангелина Еремина. Психологическую поддержку участников взяла на себя Юлия Шмигирилова. Организацию работы в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» обеспечивают главный отраслевой и технический эксперты — Александр Зимин и Александр Русинов.

Всего сборная команда Электроэнергетического дивизиона насчитывает 246 человек и представлена в 32-х компетенциях (в 2025 году — 31). В её составе — 173 участника, 63 уполномоченных эксперта, включая 12 главных отраслевых экспертов, а также 10 специалистов команды сопровождения — лидеры, психологи и тренеры.

AtomSkills является крупнейшим отраслевым чемпионатом в России, объединяющим лучших представителей рабочих и инженерных специальностей Госкорпорации «Росатом». Соревнования пройдут в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».