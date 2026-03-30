Биофабрику в Армавире присоединят к «Российской биологической промкомпании»

«Армавирская биологическая фабрика» будет присоединена к «Российской биологической промышленной компании» по указу президента России Владимира Путина. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Российской биологической промышленной компании. Указом принимается предложение правительства РФ о переименовании подмосковного Щелковского биокомбината в федеральное казенное предприятие «Российская биологическая промышленная компания».

Кроме того, к нему планируется присоединить предприятия Армавирская биологическая фабрика, Курская биофабрика — фирма «БИОК», Орловская биофабрика и Ставропольская биофабрика. Объединенное предприятие будет преобразовано в акционерное общество «Научно-производственное объединение "Российская биологическая промышленная компания"», 100% акций которого будут находиться в федеральной собственности.

