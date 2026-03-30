Сергей Курносов возглавил Курский район Курской области

Депутаты представительного собрания Курского района Курской области избрали главой муниципалитета Сергея Курносова. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Фото: страница Сергей Курносова во «ВКонтакте»

Фото: страница Сергей Курносова во «ВКонтакте»

Как отметил глава региона, господин Курносов в прошлом был депутатом двух созывов и зампредом Рыльской гордумы, а также членом президиума совета молодых депутатов Курской области. С 2020 года возглавлял приграничный Рыльск. Последний раз он был переизбран на пост мэра в мае 2025 года.

«Сергей Курносов зарекомендовал себя грамотным управленцем. Главный принцип его подходов — это люди и развитие муниципалитета»,— заявил губернатор.

Господин Хинштейн добавил, что в августе 2024 года Сергей Курносов поддерживал жителей приграничья после вторжения ВСУ в регион: возил гумпомощь, участвовал в ликвидации последствий атак. А в декабре 2024-го после массированной атаки на Рыльск в составе рабочей группы в течение трех суток руководил восстановительными работами. Награжден почетной грамотой президента РФ.

В начале февраля «Ъ-Черноземье» сообщал, что ранее занимавший пост главы Курского района Андрей Телегин покидает его. Чиновник написал заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы района был назначен Александр Дрынов — глава администрации Железнодорожного округа.

Егор Якимов