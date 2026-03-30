Суд обязал фермера под Волгоградом вакцинировать скот от бешенства

Ворошиловский районный суд Волгограда обязал фермера из Иловлинского района вакцинировать поголовье скота против бешенства и сибирской язвы, а также маркировать животных для учета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривалось по иску регионального управления Россельхознадзора. Причиной стало уклонение ответчика от обязательных противоэпизоотических мероприятий с 2024 года.

По данным суда, на ферме предпринимателя содержится 91 голова крупного рогатого скота и лошадь. Несмотря на неоднократные уведомления госветслужбы, ИП не проводил вакцинацию против заболеваний, общих для человека и животных, а также препятствовал доступу ветеринаров на объект.

Суд, руководствуясь положениями Закона РФ «О ветеринарии», удовлетворил требования Россельхознадзора. Решение суда уже вступило в законную силу.

Нина Шевченко