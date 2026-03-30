В Поморье из аварийных домов расселили 28 тысяч человек за пять лет

В Архангельской области за последние пять лет расселили 115 аварийных домов, которые сошли со свай. Около 28 тысяч человек получили новое жилье, рассказал губернатор Александр Цыбульский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы региона, на переселение было потрачено 1,3 млрд рублей.

Господин Цыбульский подчеркнул, что поддержка Владимиром Путиным закона о комплексном развитии территорий помогла не останавливать процесс расселения жителей аварийных домов, сказано на сайте Кремля. Это позволило снизить уровень софинансирования от региона до приемлемого.

«По поводу этого аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков», – отметил Владимир Путин.

Александр Цыбульский заявил, что расселение жителей из ветхих домов является задачей номер один.