Жительницу Кубани осудили на 12 лет за финансирование ВСУ

Жительницу Краснодарского края осудили на 12 лет за оказание финансовой помощи ВСУ в размере 2 тыс. руб. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что подсудимая стала участницей сообщества в социальной сети, которое администрировала гражданка Украины. Там публиковались сообщения с призывами об оказании финансовой помощи стране и необходимости перечисления денежных средств на нужды подразделений ВСУ, с указанием реквизитов для сбора денег. В июне 2022 года подсудимая перевела 1 тыс. руб. для оказания помощи ВСУ, в сентябре 2022 года — еще 1 тыс. руб.

Преступную деятельность жительницы Краснодарского края пресекли сотрудники УФСБ России по региону. Назначенное наказание она будет отбывать в колонии общего режима. Также ей назначено ограничение свободы на один год. С осужденной взыскано 2 тыс. руб. в счет конфискации денежных средств, используемых для деятельности, направленной против безопасности РФ.

Приговор пока в законную силу не вступил.

