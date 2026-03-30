Несколько микрорайонов Геленджика останутся без воды 1 апреля

В Геленджике запланировано отключение водоснабжения на 1 апреля. Об этом уведомили в пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения Геленджик».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подачу воды приостановят с 09:00 до 20:00 в микрорайонах Толстый мыс, «Магилат», «Парус», Южный и Екатерининский, а также в Южной промзоне. Водоснабжение ограничат в селе Дивноморском и поселке Светлом.

Подвоз воды жителям Геленджика будет осуществляться по заявкам от управляющих компаний.

София Моисеенко

