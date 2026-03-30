В Самаре организовали проверку по информации об эвакуации жильцов из-за плохого состояния дома

Прокуратура Самары организовала проверку соблюдения жилищного законодательства. Поводом послужила публикация об эвакуации жильцов многоквартирного дома, сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, во время мониторинга интернета выявлена публикация, согласно которой начинается эвакуация проживающих в доме по Торговому переулку, 25. В качестве причины называется ухудшение состояния строительных конструкций многоквартирного дома. Граждан переселят в квартиры маневренного фонда.

По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Руфия Кутляева