В Самаре организовали проверку по информации об эвакуации жильцов из-за плохого состояния дома
Прокуратура Самары организовала проверку соблюдения жилищного законодательства. Поводом послужила публикация об эвакуации жильцов многоквартирного дома, сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
По информации надзорного ведомства, во время мониторинга интернета выявлена публикация, согласно которой начинается эвакуация проживающих в доме по Торговому переулку, 25. В качестве причины называется ухудшение состояния строительных конструкций многоквартирного дома. Граждан переселят в квартиры маневренного фонда.
По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.