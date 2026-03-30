Пассажира в Дзержинске оштрафовали на 300 тысяч рублей за дебош в поезде

Дзержинский городской суд Нижегородской области признал гражданина виновным в хулиганстве в поезде с применением насилия (п. п. «а», «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе суда, ему назначили штраф в размере 300 тыс. руб.

Согласно материалам дела, 27 декабря 2025 года фигурант нецензурно ругался в электропоезде, на требования кассира и окружающих реагировал агрессивно. Он схватил кассира за волосы и верхнюю одежду, а пассажира — за верхнюю одежду и порвал куртку. По прибытии на станцию Дзержинск гражданина передали полиции.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина