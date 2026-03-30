Контрольно-счетная палата вернула в бюджет Воронежа 575 млн рублей

В 2025 году Контрольно-счетная палата (КСП) Воронежа проверила расходы на 16,5 млрд руб. в общем объеме. По итогам проверок устранены нарушения на 2,5 млрд руб. В бюджет возмещено 575 млн руб., а также идентифицировано и передано образовательным учреждениям оборудование на 221,8 млн руб. Об этом в гордуме рассказала председатель КСП Елена Литвинчук, информацию опубликовала пресс-служба городского парламента.

Сообщается, что госпожа Литвинчук отдельно уделила в докладе внимание выявленным нарушениям на 1,4 млрд руб., подчеркнув, что они «не носят криминального характера». Наиболее значимые связаны с управлением муниципальным имуществом (452,1 млн), муниципальными закупками (242,5 млн) и формированием бюджета (242,5 млн).

За год КСП направила в правоохранительные органы 135 материалов. К административной ответственности привлечены 17 должностных лиц.

Решением постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям отчет о работе КСП был рекомендован к утверждению на заседании Воронежской городской думы 1 апреля.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что КСП Белгородской области в 2025 году в ходе проверок выявила нарушения и недостатки на общую сумму 2,6 млрд руб., в числе которых — неэффективное расходование средств регионального бюджета на 675 млн руб.

Денис Данилов