В Татарстане вновь объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 16:05 объявили режим беспилотной опасности. Сообщение об этом пришло в официальном приложении МЧС России.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

Это второй случай за день. Впервые режим беспилотной опасности объявили в 03:00, его сняли в 08:17. Также утром в Альметьевске объявили угрозу атаки беспилотников, спустя 1,5 часа ее сняли.

Анна Кайдалова