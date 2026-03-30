На 28% увеличилась выручка агрокомплекса «Магнита»

Выручка агропромышленного комплекса «Магнита» выросла на 28%, превысив 100 млрд руб. в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Выручка увеличилась благодаря расширению производства в главных направлениях, а также повышению урожайности ряда культур, внедрению инноваций, автоматизации промышленных площадок и запуску новых продуктов. В прошлом году собственные предприятия «Магнита» выпустили 92 новинки.

По итогам прошлого года собственные предприятия «Магнита» выпустили 334 тыс. т продукции, это на 2% больше, чем в 2024 году. Ее реализуют в магазинах розничной сети во всех регионах присутствия. В частности, производство кондитерских изделий составило 23 тыс. т, бакалеи — 54 тыс. т, замороженных продуктов — 25 тыс. т. Основные пищевые предприятия компании — «Кондитер Кубани» и «Кубанский комбинат хлебопродуктов» — в 2025 году совокупно произвели около 71 тыс. т продукции.

Урожай овощей и зелени в тепличных комплексах «Магнита» по итогам 2025 года составил 60 тыс. т. Производство шампиньонов и вешенок составило 7,8 тыс. т при рекордной урожайности.

Кроме агробизнеса и промышленного блока, агрокомплекс «Магнита» включает направления агроконтрактации — договоры с фиксированными объемами на поставки будущего урожая и дополнительными инструментами поддержки сельхозпроизводителей. В рамках агроконтрактации ритейлер авансирует своих партнеров, предоставляя им средства на закупку семян, удобрений, техники и оборудования. В прошлом году объем поставок по агроконтрактам вырос на 15%, до 467 тыс. т.

«Мы рассчитываем не сбавлять темпы развития, продолжим выпускать новые продукты и расширять производство. Недавно мы приобрели сады по выращиванию голубики и яблок, и уже этим летом будем собирать первый урожай, который поступит на полки. Еще одно перспективное направление — запуск собственного производства готовой еды», — отметил директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса розничной сети ритейлера Антон Марушев.

Алина Зорина