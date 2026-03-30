На Ставрополье директор сельхозфирмы стал фигурантом дела о мошенничестве на 11 млн рублей

В Ставропольском крае директор сельхозпредприятия стал фигурантом уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и мошенничестве в особом крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в маре 2024 года обвиняемый предложил представителю другой фирмы заключить фиктивную сделку на покупку свыше 31 тонны шерсти. Для этого он подготовил пакет подложных документов о поставке товара на сумму более 2,5 млн руб. Представитель второй фирмы подделал платежные поручения, после чего сообщники провели оплату непоставленного товара. Обвиняемый снял деньги и вернул подельнику.

В период с 2024 года по 2025 год фигурант направил в министерство сельского хозяйства Ставропольского края заявки на получение субсидии на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства. Однако в заявке не было маточного поголовья овец породы советский меринос. На основании сфальсифицированных документов обвиняемому предоставили господдержку на общую сумму более 11 млн руб.

Уголовное дело направлено прокурором в Арзгирский районный суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская