По информации об осквернении памятника в Перми возбуждено уголовное дело

По поручению руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

По информации в СМИ, несовершеннолетние, находясь на территории мемориального комплекса на горе Вышка в Мотовилихинском районе Перми, являющегося объектом культурного наследия народов РФ регионального значения, жгли ветки деревьев, а также нецензурно выражались вблизи Вечного огня.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, допрашиваются очевидцы произошедшего. Поводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление все обстоятельств произошедшего.