Единый портал по продаже исторических зданий запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области начал работу портал исторической недвижимости. На нем собраны памятники истории и архитектуры, которые региональные власти предлагают инвесторам для восстановления.

«Характерная особенность ресурса — возможность отслеживать, какие нижегородские объекты находятся в стадии активных торгов. Сейчас торги ведутся по пяти объектам культурного наследия. Всего же на сайте доступна информация по 80 объектам»,— отметил губернатор Глеб Никитин.

Среди объектов, по которым торги уже идут, — «Дом В.М. Рукавишникова» в Нижнем Новгороде, «Дом купца Рязанова» в Городце, городская усадьба в селе Курмыш Пильнинского округа, гимназия и «Дом в котором с 1917 г. находился Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда» в Лысково.

Цены на эти объекты колеблются от 1 руб. (усадьба в Курмыше) до 69 млн руб. за «Дом В.М. Рукавишникова».

По данным областного правительства, перечень объектов на портале будет пополняться. На каждое из зданий составили карточку с характеристиками и исторической справкой, добавлены фотоматериалы и геометки.

Наибольшее количество лотов, которые будут предлагаться инвесторам, сосредоточены в Городце, Павлове, Арзамасе, Нижнем Новгороде. Инвестор может ознакомиться с витриной проектов, задать любой интересующий вопрос и получить развернутую консультацию от оператора портала АНО «АСИРИС».

Андрей Репин