DOGMA провела фестиваль для тысячи новоселов «Догма Парка»

Строительная компания DOGMA провела праздничное мероприятие для новоселов сразу в трех литерах микрорайона «Догма Парк».

Событие прошло в формате семейного фестиваля и стало теплой встречей будущих соседей и команды застройщика.

Гости стали участниками насыщенной программы: взрослые и дети с интересом включались в активности фестиваля, знакомились друг с другом и проводили время вместе. Самых маленьких жителей развлекали аниматоры и мимы, а также работали игровые площадки, а взрослые смогли пообщаться с представителями компании, задать вопросы специалистам и познакомиться с соседями.

Кроме того, на площадке развернулась ярмарка изделий ручной работы. Среди мастеров были как опытные умельцы, так и те, кто только начал познавать ремесло. Новоселы могли приобрести украшения, кухонные принадлежности, игрушки, предметы интерьера и многое другое.

Выдача ключей – важный и долгожданный этап для каждого и начало нового жизненного периода в собственной квартире. Команда DOGMA уделяет особое внимание тому, чтобы момент передачи ключей стал комфортным и приятным для клиентов.

«Для нас выдача ключей – это не просто завершение строительного этапа, а начало новой истории для каждой семьи. Мы понимаем, насколько важен этот день для будущих жителей, поэтому стремимся сделать его по-настоящему теплым, удобным и запоминающимся. Формат семейного фестиваля помогает людям познакомиться друг с другом, почувствовать атмосферу будущего соседства и с первых минут ощутить себя частью нового сообщества», — отметил директор по продажам ЮФО ГК DOGMA Алексей Некрасов.

Праздник прошел в дружеской атмосфере и стал еще одним подтверждением того, что для компании DOGMA важно сопровождать клиентов на каждом этапе – от выбора квартиры до получения ключей и начала жизни в новом доме.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодаре, Новороссийске, Московской области, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 2,2 млн кв. м. Еще 2,5 млн кв. м жилья – на стадии возведения. DOGMA входит в ТОП-3 по объемам текущего строительства в России и является лидером по строительству жилья в проектах КРТ (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сдан точно в срок 117 многоквартирных домов в Краснодаре и Новороссийске, еще 12 масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

