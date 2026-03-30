Нижегородское «Лунское море» вложит 1,2 млрд рублей в расширение производства

ООО «Лунское море» (Нижегородская область) направит 1,2 млрд руб. на расширение производства. В настоящее время предприятие занимается переработкой икры и морепродуктов, а также выпуском икорной и рыбной продукции.

В рамках нового проекта предприятие намерено построить производственный складской комплекс на 15 тыс. кв. м. Завершить строительство планируется до конца 2026 года, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Предприятие производит продукцию под торговыми марками «Лунское море», «Сокровища океана» и guten Morgen. Сырье компании поставляют партнеры с Камчатки и Сахалина, а также из Астрахани и Мурманска.

Свою продукцию «Лунское море» экспортирует в 20 стран.

