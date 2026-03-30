В Ульяновской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю (с 23 по 29 марта) среди населения Ульяновской области зарегистрировано 6624 случая заболевания ОРВИ и гриппа (интенсивный показатель на 10 тыс. населения — 62,26), сообщило в понедельник региональное управление Роспотребнадзора (УРПН).

По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости ниже эпидпорога по совокупному населению на 38,65%, превышение эпидпорога не наблюдается ни в одной возрастной группе.

В УРПН отмечают, что в регионе произошло снижение заболеваемости на 2,37%, поскольку неделей ранее было зарегистрировано 6785 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, при этом неделю назад был отмечен значительный рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей — на 8,18%.

Между тем основное количество случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано непосредственно в Ульяновске — 5148 случаев (интенсивный показатель на 10 тыс. населения — 84,16). Неделей ранее был зафиксирован 5231 случай заболеваемости. Снижение составило 1,59%.

Андрей Васильев, Ульяновск