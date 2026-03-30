Жителям Новороссийска вынесли приговор за производство наркотиков

Двое жителей Новороссийска пошли под суд по статье о незаконном производстве наркотических средств. Дело рассматривалось в Краснодарском краевом суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

Мужчина и женщина из Новороссийска признаны виновными за изготовление запрещенных веществ. Согласно материалам суда, в феврале 2025 года они вошли в состав организованной группы и стали «курьерами-изготовителями», распространяя синтетические наркотики.

Суд установил, что подсудимые арендовали дом в Новороссийске и выполняли различные инструкции кураторов. Они закупили оборудование и реактивы, после чего в период с февраля по апрель 2025 года произвели более шести кг тяжелых наркотических средств. Их незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ Краснодарского края.

Подсудимому вынесли наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии строгого режима, его подельница отправится в колонию общего режима на десять лет. В рамках дела в доход государства конфисковали 300 тыс. руб., заработанных путем совершения преступления.

София Моисеенко