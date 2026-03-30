У заместителя главного инженера УНИИКМ арестовали имущество на 17,8 млн рублей

В Мотовилихинский районный суд поступили материалы двух уголовных дел в отношении владельца ижевского ООО «Атом-Строй» Рената Валиева и заместителя главного инженера по развитию пермского АО «Уральский НИИ композиционных материалов» Павла Котова. Как сообщает «РБК Пермь», у господина Валиева, обвиняемого в даче взятке, арестовали 14 объектов недвижимости и денежные средства на общую сумму 411,7 млн руб., у господина Котова, частично признавшего получение взятки, арестовали две квартиры, особняк и гараж на 17,8 млн руб.

По версии следствия, в 2023 году Павел Котов убедил на тот момент гендиректора АО «УНИИКМ» Владимира Чунаева заключить три контракта с ижевскими подрядчиками на 298,2 млн руб., в том числе с ижевским бизнесменом Ренатом Валиевым. Как полагает следствие, господин Валиев передал господину Котову взятку за содействие на сумму 10 млн руб.

Также Ренат Валиев, по мнению следствия, причастен к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на сумму свыше 298 млн руб., выделенных на строительство нового корпуса Уральского научно-исследовательского института композиционных материалов (УНИИКМ). Как считают в УНИИКМ и следствии, в результате в установленные сроки объект построен не был, а выплаченные авансом средства Ренат Валиев и директор ООО «ИПКФ» Алексей Коркин похитили и использовали по своему усмотрению. Оба были задержаны 7 октября 2024 года и заключены под стражу. Кроме того, господину Валиеву вменили еще и легализацию средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере. Предварительные слушания по делу Рената Валиева назначены в Мотовилихе на 2 апреля.

УНИИКМ с 2009 года входит в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании вошли в ОАО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“». УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций.