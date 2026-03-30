В Самарской области взяли под стражу двух подозреваемых в грабеже

Кинель-Черкасский районный суд взял под стражу двоих подозреваемых в совершении преступления по п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

По версии следствия, у подозреваемых был доступ к информации о потерпевшем, касающейся его личной жизни. Они, угрожая расправой, похитили у него 33 тыс. руб. Устанавливается причастность еще двух лиц к данному преступлению, место нахождения которых не установлено.

Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, как на том настаивала сторона защиты. Постановления в законную силу не вступили.

