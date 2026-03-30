Экс-руководитель пермского Агентства по развитию МСП возглавила краевую структуру

Директором ГКУ Пермского края «Центр развития агробизнеса» назначена Елена Вон, сообщает пресс-служба краевого минагро. К исполнению обязанностей она приступила сегодня. На этом посту госпожа Вон сменила Ольгу Камину, ранее исполняющую обязанности директора. Теперь она продолжает свою работу в должности замдиректора учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

С апреля 2025 года Елена Вон возглавляла ныне ликвидированное Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. Его полномочия были переданы краевому минэкономразвития.

Центр развития агробизнеса в Пермском крае был зарегистрирован в 2020 году. Учреждение предоставляет сельхозтоваропроизводителям меры господдержки и информационно-консультационные услуги, участвует в разработке и реализации региональных госпрограмм и инвестпроектов, направленных на развитие АПК.