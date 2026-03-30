Более 53 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов на Кубани

В Краснодарском крае 53,1 млрд руб. направят на реализацию национальных проектов в 2026 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В условиях, когда на счету каждый рубль, наша стратегическая задача — грамотно и в срок освоить выделенные деньги. Важно оперативно проводить торги и заключать контракты, что дает нам необходимый запас времени на случай внештатных ситуаций»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По его словам, благодаря проектам, которые были заключены в 2025 году, современное оборудование для реабилитации поставили в шесть медицинских учреждений края. Еще один из наиболее масштабных нацпроектов в регионе — «Инфраструктура для жизни», его финансирование достигло 16 млрд руб. Как отметил глава Кубани, благодаря ему будут благоустроены новые парки, скверы, общественные зоны и проведена модернизация коммунальных сетей.

Губернатор отметил, что ответственность за реализацию национальных проектов несет каждый вице-губернатор, поэтому необходимо еженедельно контролировать с краевыми ведомствами и главами районов этот процесс.

Алина Зорина