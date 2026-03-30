В Ярославле курьер маркетплейсов похитил мебель и бытовую технику

В Ярославле полиция подозревает 27-летнего местного жителя, работавшего курьером по доставке товаров из маркетплейсов, в краже, присвоении и растрате. Об этом сообщили в областном УМВД.

Специалисты службы безопасности маркетплейсов обратились в районные отделы полиции с заявлениями о том, что неизвестный под видом курьера похитил товары из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 166 тыс. руб.

Сотрудники уголовного розыска выявили подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он пояснил, что приходил в ПВЗ, забирал самые тяжелые товары и доставлял их к себе домой с помощью грузового такси.

«Часть товаров он перепродавал, другую — оставлял себе для использования. Среди похищенных вещей — предметы мебели, металлическая грядка, бытовая техника, коробки с воздушными шарами и принадлежностями для животных»,— пояснили в УМВД. Возбуждены уголовные дела.

Алла Чижова