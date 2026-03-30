На челябинца завели дело об участии в деятельности террористической организации

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации). Он уже проходит по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Южноуральца задержали в декабре 2025 года. Было установлено, что он сотрудничал с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По заданию куратора местный житель проводил рекогносцировку (разведка о расположении и силах неприятельских войск — прим. „Ъ-Южный Урал“) объектов транспортной инфраструктуры региона. Также он собирался передать информацию о передвижении поездов с военной техникой по территории области.

Дело по ст. 205.5 УК РФ возбудили, поскольку во время расследования задокументировали: южноуралец осознавал, что украинское объединение было запрещено в России. При этом от намерений он не отказался и действовал в интересах террористической организации.

Виталина Ярховска