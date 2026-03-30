В Ростове поделились опытом запуска фабрики ИИ в Армении на $4 млрд

В Армении реализовали масштабный проект фабрики искусственного интеллекта NVIDIA благодаря инициативе участников бизнес-сообщества и личным связям предпринимателей. Об этом рассказал на бизнес-завтраке, организованном «Ъ-Ростов», руководитель ростовского филиала армянского бизнес-клуба «Манташянц» Агаси Минасян.

Фото: Андрей Бойко

Проект реализовали после обращения основателя Team Telecom Armenia Александра Есаяна к создателю компании Moderna Нубару Афеяну с предложением использовать связи для привлечения в Армению проекта фабрики искусственного интеллекта от NVIDIA, за который конкурировали многие страны.

«Нубар ответил, что лично знает Рева Лебаредяна, вице-президента NVIDIA, как хорошего человека и патриота Армении», — рассказал Агаси Минасян.

В результате совместной работы Team Telecom Armenia, Moderna и NVIDIA проект был успешно реализован. Первоначально планировались инвестиции в размере $500 млн, однако впоследствии объем вложений увеличился до $4 млрд.

Этот случай демонстрирует эффективность бизнес-нетворкинга и личных связей в реализации крупных международных проектов, рассказал спикер.

Константин Соловьев