Окская судоверфь построила третий краболов-процессор для «Русского Краба»

АО «Окская судоверфь» (Навашино) спустило на воду третий краболов-процессор, построенный для ГК «Русский Краб». Новый краболов получил название «Капитан Житников». Ранее заказчику были переданы два таких судна проекта 5712. Они предназначены для добычи краба и его переработки в готовую продукцию на борту и спроектированы специально для работы в сложных гидрометеорологических условиях Берингова, Охотского и Японского морей.

«Окская судоверфь — это один из флагманов российского судостроения по количеству построенных в прошлом году судов. И в 2026 году уже спущено на воду первое судно. Очень приятно видеть, что предприятие загружено на ближайшие годы, все его стапели заняты. Несмотря на санкционное давление и текущие экономические трудности в России, нижегородские корабелы успешно выполняют заказы крупных компаний, в том числе и по таким технологически сложным судам, как краболовы-процессоры», — отметил депутат заксобрания и председатель Отраслевой судостроительной ассоциации Рустам Досаев, побывавший на спуске «Капитана Житникова».

ГК «Русский Краб» — одна из ведущих крабопромысловых компаний России, с флотом около 40 судов. В 2024 году ее квоты на добычу краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляли 18,2 тыс. т. С 2020 года под квоты на вылов «Русский Краб» реализует программу по строительству десяти краболовных судов. Семь из них предназначены для вылова и перевозки живого краба, еще три — краболовы-процессоры.

